Более 8 тысяч лиц в России привлечены к ответственности за коррупцию за 15 лет работы Следственного комитета

СК РФ привлек к ответственности за коррупцию более 8 тысяч лиц за 15 лет

В четверг, 15 января, профессиональный праздник отмечали люди, которые очень хорошо разбираются в человеческих судьбах, и от профессионализма которых зависит восстановление справедливости. Именно сотрудникам Следственного комитета приходится часами, месяцами, а иногда даже годами восстанавливать запутанные схемы преступлений. Но главное, это, конечно, результат. На что готовы следователи ради него, покажет корреспондент «Известий» Владислав Хлебодаров.

Андрей Бызов из Подмосковья в мельчайших подробностях рассказывает о том, как планировал преступление. Обвиняемый хотел подорвать военный объект в День Победы.

Бызов активно поддерживал экстремистские организации в интернете. Именно эти высказывания в сети изначально и привлекли внимание оперативников. В его квартире провели обыск. Нашли тот самый детонатор и телефон, с которого он переписывался с украинскими кураторами.

Для Михаила Колдина это далеко не первое расследование, связанное с террористической и экстремистской деятельностью. Преступления этой направленности у следователей — на особом контроле.

«При выявлении и расследовании данных преступлений задействуют большое количество профильных подразделений. В силу чего существенное количество таких фигурантов выявляется на стадии приготовления и, в принципе, люди о них в дальнейшем не узнают», — рассказывает Михаил Колдин, старший следователь Солнцевского межрайонного СО Следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК России по Москве.

Преступники изобретают все новые способы обойти закон, но следователи всегда должны быть на шаг впереди. Иногда для этого требуется даже совершенствовать законодательство. Так произошло с цифровым мошенничеством. Полгода назад в Уголовном кодексе появилось отдельное наказание за незаконное оформление и передачу SIM-карт третьим лицам.

Одними из первых по этой статье будут судить ОПГ, которая состояла из трех жителей Москвы. При обыске в одной из квартир нашли сотни SIM-карт. Телефонные мошенники планировали использовать их через так называемые SIM-боксы.

«Все SIM-боксы производятся только за границей. И например, эта модель приехала в Россию из США. Она достаточно популярна благодаря своей высокой работоспособности. Здесь есть сразу 32 разъема под SIM-карты. И все они могут работать одновременно. Для того чтобы начались звонки, необходимо лишь подать дистанционный сигнал через интернет. К сети он подключается через обычный провод. И благодаря этим антеннам, которые есть у каждой SIM-карты, звонки проходит через обычную сотовую связь, а не интернет. Именно этим и пользуются мошенники, потому что у потенциальных жертв такие звонки не вызывают никаких подозрений», — рассказывает корреспондент.

Досконально изучить работу этого устройства пришлось капитану юстиции Андрею Селахову. Он занимался расследованием уголовного дела и выяснил, что обвиняемые стали связующим звеном между организаторами преступной схемы и их жертвами. Москвичи получали за нехитрые манипуляции большие деньги — от пяти до 15 тысяч рублей в сутки.

«С ним связался куратор непосредственно, который организовал ему доставку SIM-бокса, организовал ему доставку SIM-карт, объяснил механизм работы SIM-боксов, как надо активировать те или иные SIM-карты. Задача администратора — это в случае необходимости вставлять новую SIM-карту, когда старая стала неактуальна», — объясняет следователь по особо важным делам ГСУ СК России по Москве Андрей Селахов.

Активная работа следователей приводит к тому, что раскрываемость преступлений, связанных с цифровыми мошенничествами, растет с каждым годом.

«У нас достаточно ресурсов для того, чтобы раскрыть преступления в данной категории за очень короткий срок, потому что технические возможности у нас имеются», — добавляет Селахов.

За 15 лет, прошедших с момента образования ведомства, следователи раскрыли и направили в суд почти полтора миллиона дел. Помогли вернуть в бюджет государства сотни миллиардов рублей. Каждое обращение граждан рассматривают внимательно. Открытость — один из главных принципов, который помогал внедрять в работу первый официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Будучи журналистом по первому образованию, он умел находить яркие выражения, рассказывая о громких преступлениях, и всегда был готов дать комментарий СМИ.

«Мы помним имена коллег, внесших огромный вклад в становление и развитие Следственного комитета, которые, к сожалению, покинули нас. Это Юрий Иванович Рыканов, Владимир Иванович Маркин, Михаил Георгиевич Ядров, Сергей Яковлевич Шкрябач, Ольга Петровна Шабалина, Леонид Яковлевич Драпкин. Они навсегда останутся для нас примером преданности профессии, доблести и чести. Предлагаю помянуть их светлую память минутой молчания», — сказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Сегодня же особо отличившихся офицеров и ветеранов отметили государственными и ведомственными наградами.

