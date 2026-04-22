Дыхание севера: какая погода ждет москвичей 23 апреля

Мария Гоманюк
Жителям мегаполиса порекомендовали соблюдать меры предосторожности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

МЧС России: в Москве ожидается мокрый снег и усиление ветра 23 апреля

В Москве с вечера 22 апреля до вечера 23 апреля ожидаются дождь, местами мокрый снег и усиление ветра до 15 метров в секунду. Об этом жителей российской столицы предупредили в МЧС России.

В ведомстве уточнили, что осадки будут сопровождаться порывистым ветром северного направления. В связи с этим жителям мегаполиса напомнили о соблюдении мер предосторожности.

Спасатели посоветовали парковать автомобили в безопасных местах и избегать нахождения рядом с рекламными конструкциями и другими неустойчивыми объектами. Водителям порекомендовали быть внимательными на дорогах, а родителям — не оставлять детей без присмотра.

В случае экстренных ситуаций жителям напомнили о возможности обратиться по номерам 101 и 112, а также на телефон доверия столичного управления МЧС.

Ранее, писал 5-tv.ru, синоптик предупредил москвичей о затяжных холодах. Жителей Москвы полноценное тепло ожидает только с наступлением мая. При этом в первые майские дни существенного скачка температуры также может не произойти.

