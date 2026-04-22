Дыхание севера: какая погода ждет москвичей 23 апреля

Жителям мегаполиса порекомендовали соблюдать меры предосторожности.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
МЧС России: в Москве ожидается мокрый снег и усиление ветра 23 апреля
В Москве с вечера 22 апреля до вечера 23 апреля ожидаются дождь, местами мокрый снег и усиление ветра до 15 метров в секунду. Об этом жителей российской столицы предупредили в МЧС России.
В ведомстве уточнили, что осадки будут сопровождаться порывистым ветром северного направления. В связи с этим жителям мегаполиса напомнили о соблюдении мер предосторожности.
Спасатели посоветовали парковать автомобили в безопасных местах и избегать нахождения рядом с рекламными конструкциями и другими неустойчивыми объектами. Водителям порекомендовали быть внимательными на дорогах, а родителям — не оставлять детей без присмотра.
В случае экстренных ситуаций жителям напомнили о возможности обратиться по номерам 101 и 112, а также на телефон доверия столичного управления МЧС.
Ранее, писал 5-tv.ru, синоптик предупредил москвичей о затяжных холодах. Жителей Москвы полноценное тепло ожидает только с наступлением мая. При этом в первые майские дни существенного скачка температуры также может не произойти.
- 21 апр
- Весна задержится: синоптик предупредил москвичей о затяжных холодах
- 20 апр
- Снег, заморозки и потепление: какая погода ждет Москву на этой неделе
- 20 апр
- Метель в Забайкалье заблокировала десятки машин на трассе, людей эвакуируют
- 20 апр
- Дождь и мокрый снег: какая погода будет в Москве в понедельник
- 19 апр
- В Москву вернутся снег и заморозки
- 17 апр
- Прощай, тепло: в Москве ожидается резкое похолодание
- 16 апр
- Холода со снегом вернутся? Синоптики рассказали о погоде 20 апреля в Москве
- 16 апр
- Новый удар: после сильнейшего за столетия наводнения на Дагестан обрушились снегопады
- 14 апр
- Весна отменяется: Сочи накрыл ледяной шторм
- 14 апр
- Весна с сюрпризом: синоптик оценил вероятность скорого выпадения снега в Москве
25%
