Путин выпил шампанского с чемпионами мира по боксу

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров

Глава государства поздравил спортсменов и пожелал им успехов.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; Telegram/Кремль. Новости/news_kremlin; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин пообщался за бокалом шампанского с триумфаторами международных первенств по боксу и бойцами смешанных единоборств. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Мероприятие стало продолжением церемонии вручения государственных наград, на которой были отмечены выдающиеся заслуги спортсменов перед отечественным спортом. Глава государства пообщался с каждым участником встречи и пожелал им новых достижений.

«Сейчас сделаем. Это самое простое», — сказал российский лидер в ответ на просьбу спортсменов сфотографироваться.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин в Екатерининском зале наградил победителей чемпионатов мира по боксу медалями и орденами. Участниками церемонии стали боксеры Муслим Гаджимагомедов и Мурат Гассиев, обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата Петр Ян, глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, а также руководители и тренеры. Президент отметил их вклад в укрепление позиций России в мировом спорте, несмотря на преграды извне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

