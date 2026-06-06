«Марго, обрежьте свой носик»: Киркоров предложил певице сделать операцию

Филипп Киркоров предложил певице Марго сделать операцию

Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров и певица Маргарита Овсянникова, более известная как Margo, довольно часто обсуждают пластические операции. Более того, поп-король призывает свою протеже лечь под нож. Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на «Премии МУЗ-ТВ 2026. Движение».

«Постоянно! Филипп мне говорил, чтобы я обрезала свой носик. И даже на своем дне рождения познакомил с врачом», — рассказала певица.

Кроме того, Овсянникова обратила внимание, что и сам Киркоров выглядит как-то иначе — будто бы и сам прошел какие-то процедуры. К тому же, слухи об этом уже какое-то время распространяются, сообщал Spletnik.

«Я заметила, что Филипп выглядит иначе», — отметила Margo.

Сам Киркоров слухи не комментирует. Однако тема пластических операций давно сопровождает артиста. Ранее он открыто рассказывал, что перенес несколько хирургических вмешательств, включая подтяжку лица, блефаропластику и коррекцию фигуры.

Поклонники обеспокоены состоянием артиста

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

После появления Киркорова на премии МУЗ-ТВ в сети также начали обсуждать и его самочувствие. Некоторые пользователи отметили, что артист выглядел уставшим и двигался менее активно, чем прежде. На этом фоне появились предположения о возможных проблемах со здоровьем.

Сам певец никаких заявлений на этот счет не делал, поэтому все подобные обсуждения остаются на уровне слухов и догадок.

Ранее Филипп Киркоров заявлял, что приложил руку к победе Болгарии на музыкальном конкурсе «Евровидение-2026». Но финалистка с ним поспорила.

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