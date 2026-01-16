Радиостанция «Судного дня» передала новое слово

В последнее время «жужжалка» стала работать значительно интенсивнее.

Какое новое слово передала радиостанция судного дня

Радиостанция «Судного дня» передала слово «ботва»

В эфире легендарной отечественной радиостанции УВБ-76, которую в мире называют радиостанцией «Судного дня», прозвучало зашифрованное послание с использованием слова «ботва». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», занимающийся мониторингом активности данной частоты.

Полный текст переданной радиограммы выглядел следующим образом: «НЖТИ 25611 БОТВА 0808 2023». Отмечается, что термин «ботва» ранее никогда не использовался в трансляциях этого узла связи, что вызвало активные обсуждения среди радиолюбителей и исследователей загадочных явлений.

УВБ-76 представляет собой коротковолновую радиостанцию, которая ведет свое непрерывное вещание еще с 1976 года. Свое неофициальное прозвище «жужжалка» она получила из-за специфического монотонного шума, заполняющего эфир большую часть времени.

Однако периодически этот гул прерывается голосовыми сообщениями, состоящими из комбинаций цифр и имен. Многие пользователи социальных сетей склонны связывать такие всплески активности с важными геополитическими переменами или мировыми событиями.

В последнее время станция стала работать значительно интенсивнее. Например, ранее в эфире уже звучали уникальные слова, такие как «бермудский», а в середине декабря прошлого года за один день было передано сразу 15 шифровок, содержавших десятки новых кодовых определений.

