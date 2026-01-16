Расист? В США обратили внимание на отсутствие темнокожих в команде мэра Нью-Йорка

В США обратили внимание на отсутствие темнокожих в команде мэра Нью-Йорка

Журналисты американского издания New York Times назвали серьезной проблемой полное отсутствие темнокожих политиков среди заместителей нового мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани.

Сотрудники СМИ подчеркивают, что нынешний градоначальник, недавно сформировавший свою команду, назначил на ключевые посты пять человек. Среди них оказалась лишь одна представительница латиноамериканского сообщества, в то время как афроамериканцы не получили ни одного кресла в руководстве городской администрации.

Ситуация вызвала беспокойство среди этнических лидеров и политических активистов крупнейшего города Соединенных Штатов. Многие общественные деятели выразили опасение, что при Мамдани определенные группы населения могут полностью лишиться легитимного доступа к рычагам управления.

Существует риск утраты того политического влияния, которое было достигнуто социальными группами в период работы предыдущего главы города Эрика Адамса, который сам является темнокожим.

«Ни один из заместителей мэра Мамдани не является чернокожим. Это стало проблемой. Некоторые чернокожие и латиноамериканские лидеры опасаются, что при мэре Зохране Мамдани им отказывают в доступе к власти, и что они могут утратить позиции, завоеванные при бывшем мэре Эрике Адамсе», — цитирует издание мнение местных элит.

Зохран Мамдани официально вступил в должность в первый день 2026 года, став первым в истории мусульманином, возглавившим Нью-Йорк. Свою деятельность он начал радикально, сразу же отменив все указы предшественника, подписанные после 26 сентября 2024 года. Именно в тот период Эрику Адамсу были предъявлены официальные обвинения в коррупционных действиях на федеральном уровне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.