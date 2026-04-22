«Если я разошлась, то я разошлась»: Лолита о романах с бывшими

Лолита Милявская заявила, что никогда не возвращалась к бывшим любовникам

Певица Лолита Милявская считает, что возвращаться к бывшим любовникам нельзя. Таким мнением артистка поделилась с 5-tv.ru на гала-ужине премии МУЗ-ТВ 2026.

«В моем случае, если я разошлась, то я разошлась. Я, как правило, сразу все с телефона и отовсюду (удаляю — Прим. ред.)», — рассказала она.

Певица отметила, что не видит смысла давать отношениям «второй шанс», если вы с экс-партнером уже не сошлись. По ее словам, жить в таком повторном союзе «неудобно».

При этом певица не против носить подарки от бывших — как оказалось, на гала-ужине на ней как раз было надето многое из подарков былых возлюбленных.

Также Лолита добавила, что никто из ее экс-бойфрендов тоже никогда не горел желанием к ней вернуться.

Последним мужем Лолиты стал белорусский спортсмен, тренер по игре в сквош и фитнесу Дмитрий Иванов. Пара была вместе десять лет, пока не развелась — в качестве одной из причин Милявская называла супружескую неверность со стороны партнера.

