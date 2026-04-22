«Обтягивают фигуру»: почему Яна Рудковская сменила стиль

Рудковская: стала носить облегающие платья после похудения

Продюсер Яна Рудковская начала выбирать облегающие наряды после того, как похудела. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на гала-ужине премии «Движение» от МУЗ-ТВ.

«Я похудела чуть-чуть и начала носить более красивые платья, которые более обтягивают мою фигуру», — призналась Рудковская.

Она уточнила, что привела себя в форму при помощи интервального голодания по схеме 8/16.

«Я восемь часов ем, а 16 голодаю», — пояснила продюсер.

Ранее Яна Рудковская поделилась с подписчиками, какой подарок ей преподнес заслуженный артист России Дима Билан. Презент исполнитель вручил на день рождения. Дизайнерская вещь оказалась не из дешевых. Приблизительная стоимость сумки от бренда Dior с декоративной вышивкой составляет 400 тысяч рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.