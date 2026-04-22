«Жизни миллионов украинцев на алтарь Запада»: Лавров о жестокости Киева

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Украинская элита отказалась от духовных корней.

Тема:
Пасха 2026

Лавров: Киев готов положить жизни миллионов украинцев на алтарь Запада

Киевский режим готов положить жизни миллионов украинцев «на алтарь» интересов западных стран. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на торжественном приеме по случаю православной Пасхи.

Глава российского дипведомства отметил, что Киев устроил гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) и отказался от своих духовных корней.

«К чему приводит отказ политической элиты от духовных и цивилизационных корней, можно наблюдать, что мы с горечью и делаем, на примере современной Украины», — сказал Лавров.

Дипломат также подчеркнул, что гонения на УПЦ продолжаются десять лет и сопровождаются рейдерскими захватами храмов и задержаниями священников. На священнослужителей сфабриковали более 180 уголовных дел. Это является узаконенным святотатством, заявил Лавров.

Ранее раскольническая Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) объявила о выборе нового главы. Прежде возглавлявший ее Филарет скончался — при жизни он успел заслужить отлучение от Русской православной церкви.

