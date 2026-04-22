Сбил пешехода и рухнул в воду: подробности ДТП на Обводном канале в Петербурге

Поднимать автомобиль пришлось силами спасателей и водолазов.

Фото, видео: MAX/МЧС Санкт-Петербурга; 5-tv.ru

Иномарка рухнула в Обводный канал Петербурга. В нашем распоряжении появились кадры падения. На них видно, как машина съезжает с полосы на тротуар, где сбил пешехода. Корреспондент «Известий» Артем Сулейманов продолжит, он работает на месте.

Автомобиль Citroen пробил ограждение набережной и упал в Обводный канал. Водитель смог выбраться из машины самостоятельно. Позднее его госпитализировали. На место прибыли спасатели и водолазы МЧС, они вытащили машину из воды.

Известно, что 51-летний водитель потерял сознание во время езды. Он сбил пешехода, после чего врезался в ограждение. Пострадавшего в результате ДТП тоже госпитализировали.

В результате аварии автомобиль получил довольно серьезные повреждения: сработали подушки безопасности, вся передняя часть — всмятку, номер заднего бампера и вовсе перелетел на тротуар с противоположной стороны.

Помимо ограждений, водитель снес дорожный знак и так называемые гранитные тумбы. Сейчас они в воде, их предстоит достать водолазам.

— Сложно сказать, подлежит восстановлению, не подлежит восстановлению. Еще не видно. Под замену — так думаю, не один миллион, это дорогое удовольствие. Решетка стоит дорого, тумба стоит дорого. Когда достанут — так и будет известно.

На место приехали сотрудники Мостотряда, они установят временные ограждения.

