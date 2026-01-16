Зависимость Оттавы: Дмитриев назвал Канаду 52-м штатом США

Диана Кулманакова
Спецпредставитель президента России выразил сомнение в самостоятельности решений государства.

Фото: © РИА Новости/Сергей Булкин

Кирилл Дмитриев назвал Канаду 52-м штатом США

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами ставит под вопрос политическую субъектность Канады в контексте ее взаимодействия другими государствами. Об этом он сообщил в социальной сети Х.

«Канада объявляет о стратегическом партнерстве с Китаем. Сможет ли 52-й штат сделать это? (Гренландия станет 51-м)», — написал Дмитриев.

Подобная реакция последовала после того, как канадский премьер-министр Марк Карни совершил официальную поездку в КНР. Данный визит стал первым посещением Китая руководителем канадского правительства за последние восемь лет.

В ходе переговоров с Ли Цянем, занимающим пост председателя Госсовета КНР, Карни подтвердил стремление Оттавы наращивать экономическое и торговое сотрудничество с китайской стороной.

Подобное высказывание подчеркивает мнение о сильном влиянии Вашингтона на внутренние и внешние процессы соседней страны. В международной прессе ранее публиковались материалы о растущих опасениях канадского общества. Местные жители боятся, что их государство может стать очередной целью Соединенных Штатов вслед за территорией Гренландии.

Дополнительный фон дискуссии создают систематические заявления Дональда Трампа, который прежде предлагал рассмотреть вариант превращения Канады в еще один американский штат.

Американский лидер аргументировал свою позицию тем, что такой шаг принесет стабильность местной экономике и существенно повысит уровень безопасности региона.

Тем не менее Трамп признавал, что принудительный сценарий присоединения маловероятен. При этом он вступил в заочный спор с Марком Карни, который подчеркивал, что канадские территории не продаются. На это последовал совет со стороны главы Белого дома никогда не использовать категоричное слово «никогда» в вопросах большой международной политики и территориального устройства.

