Южнокорейский суд приговорил экс президента Юн Сок Еля к пяти годам тюрьмы

Суд в Южной Корее 16 января приговорил бывшего президента страны Юн Сок Еля к пяти годам лишения свободы по делу о препятствовании правосудию. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно решению суда, Юн Сок Ель был признан виновным не только в создании препятствий для работы правосудия, но и в подделывании официальных документов, а также в нарушении юридических процедур, обязательных для введения военного положения. Суд установил, что действия экс президента противоречили действующему законодательству страны.

Ранее, 13 января, агентство Yonhap сообщало, что прокуратура Южной Кореи запросила для Юн Сок Еля смертную казнь. Слушание по этому делу проходило в Центральном районном суде Сеула, расположенном в районе Сочхогу.

В конце декабря прокуратура также направляла в суд ходатайство о назначении бывшему президенту наказания в виде 10 лет лишения свободы. Следственные органы настаивали на суровой мере ответственности с учетом тяжести обвинений.

Юн Сок Еля арестовали 15 января 2025 года по делу о коррупции. Этот случай был назван беспрецедентным, поскольку ранее в стране не задерживали действующего главу государства. После ареста экс президента взяли под стражу, что спровоцировало массовые беспорядки и акции протеста его сторонников.

Позднее, 15 июля, Юн Сок Еля арестовали повторно. Суд указал на риск уничтожения улик, что стало основанием для нового задержания. Летом того же года около 11 тыс. граждан Южной Кореи подали судебные иски с требованием компенсаций от Юн Сок Еля и его супруги Ким Гон Хи из-за попытки введения военного положения в декабре 2024 года, которое истцы назвали умышленным преступлением против прав человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.