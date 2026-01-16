Белый дом назвал губернатора Миннесоты «тампоном» и «жалким неудачником»

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 31 0

Глава штата призывал граждан не терпеть неправомерные действия силовиков.

Беспорядки в США из-за миграционной политики Трампа

Фото: 5-tv.ru

Белый дом назвал Тима Уолца, занимающего пост губернатора Миннесоты, «тампоном» и «жалким неудачником» в ответ на его призывы следить за работой федеральных агентов. Об этом пресс-служба резиденции президента США сообщила в социальной сети X.

Поводом для столь жесткой реакции стало видеообращение политика, в котором он советовал жителям штата фиксировать на видео действия сотрудников иммиграционной и таможенной службы (ICE).

Глава региона подчеркнул, что граждане имеют полное право документировать работу ведомства, чтобы иметь доказательную базу в случае неправомерных действий силовиков.

«Тампон, вчера ты выступал с обращением ко всему штату, призывая привлекать агентов ICE к ответственности за исполнение закона, так что, возможно, тебе стоит не вмешиваться. Ты — жалкий неудачник и полное позорище», — говорится в публикации Белого дома.

Конфликт между региональной и федеральной властью обострился на фоне масштабной иммиграционной операции в Миннесоте, о начале которой 6 января объявила Кристи Ноэм, возглавляющая министерство внутренней безопасности США.

Для проведения мероприятий в Миннеаполис были направлены около двух тысяч офицеров. Ситуация в городе накалилась до предела и переросла в беспорядки, в ходе которых произошла трагедия. Одна из протестующих, 37-летняя Рене Николь Гуд, попыталась совершить наезд на правоохранителей. В ответ на угрозу жизни коллег один из сотрудников службы открыл огонь на поражение. Женщина, у которой осталось трое детей, получила смертельное ранение.

Тим Уолц настаивает на прозрачности действий агентов в подобных условиях, однако Вашингтон расценил подобную инициативу как прямое препятствование исполнению закона.

