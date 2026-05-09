Парад Победы в Кемерово открыл танк Т-34

В торжественном мероприятии приняли участие тысячи горожан.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Парад Победы в Кемерово открыл легендарный танк Т-34. Кадры с торжественного мероприятия публикует 5-tv.ru.
По площади торжественным маршем прошли колонны кемеровских кадетов, сотрудников МВД, ФСИН, МЧС и службы судебных приставов. В параде также приняли участие воспитанницы женской гимназии-интерната, юнармейцы, курсанты филиала центра «ВОИН» и студенты военной кафедры КузГТУ. Следом за пешей колонной по площади проехали танки Т-70 и Т-60.
«Я иду в Параде Победы с огромным, во-первых, счастьем, что у нас мирное небо над головой. Ну и, конечно же, с гордостью за наших дедов, прадедов, которые отдали свои жизни, выстояли, чтобы мы жили счастливо», — поделилась эмоциями гостья парада Оксана Тимошенко.
«Мы будем это всегда помнить. И надо рассказывать об этом нашим детям, самое главное, чтобы они тоже знали и помнили», — сказала другая гостья парада Анна Панчук.
Финальной частью шествия стало выступление сводного оркестра, объединившего музыкантов Губернаторского, кадетского и спасательного коллективов в едином звучании, посвященном мужеству и памяти.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 9 мая
- «Чтобы снова достичь победы»: Джанго поздравил бойцов СВО с 9 Мая
- 9 мая
- «Люблю Россию»: бельгийский профессор о том, почему посещает Парад Победы
- 9 мая
- «Надевал ордена и стеснялся»: Александр Маршал рассказал о деде-фронтовике
- 9 мая
- Студенты Русского дома в Конго прочитали стихотворение «Жди меня» ко Дню Победы
- 9 мая
- «Ощущение праздника»: в Калининграде прошел Парад Победы
- 9 мая
- «Это наш долг»: Сергей Безруков поздравил сограждан с 9 Мая
- 9 мая
- «Это супергерои»: Гаас о людях, переживших Великую Отечественную войну
- 9 мая
- В Китае российские туристы отметили День Победы у памятных мест Суйфэньхэ
- 9 мая
- Чувствуется сопричастность: полковник Росгвардии Денис Степанов о Параде Победы
- 9 мая
- Бойцы ВС России скинули над позициями ВСУ тысячи поздравительных листовок
Читайте также
87%
Нашли ошибку?