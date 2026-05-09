Парад Победы в Кемерово открыл танк Т-34

Парад Победы в Кемерово открыл легендарный танк Т-34. Кадры с торжественного мероприятия публикует 5-tv.ru.

По площади торжественным маршем прошли колонны кемеровских кадетов, сотрудников МВД, ФСИН, МЧС и службы судебных приставов. В параде также приняли участие воспитанницы женской гимназии-интерната, юнармейцы, курсанты филиала центра «ВОИН» и студенты военной кафедры КузГТУ. Следом за пешей колонной по площади проехали танки Т-70 и Т-60.

«Я иду в Параде Победы с огромным, во-первых, счастьем, что у нас мирное небо над головой. Ну и, конечно же, с гордостью за наших дедов, прадедов, которые отдали свои жизни, выстояли, чтобы мы жили счастливо», — поделилась эмоциями гостья парада Оксана Тимошенко.

«Мы будем это всегда помнить. И надо рассказывать об этом нашим детям, самое главное, чтобы они тоже знали и помнили», — сказала другая гостья парада Анна Панчук.

Финальной частью шествия стало выступление сводного оркестра, объединившего музыкантов Губернаторского, кадетского и спасательного коллективов в едином звучании, посвященном мужеству и памяти.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.