Гнался на авто и выстрелил: житель Приморья жестоко расправился с собакой

В Приморье задержали застрелившего собаку мужчину

Сотрудники полиции задержали мужчину в Приморском крае, подозреваемого в жестоком убийстве собаки. Инцидент произошел в Уссурийске на Казачьей улице, где местный житель устроил погоню за животным на автомобиле Nissan Note. Об этом сообщило краевое УМВД РФ. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

По данным правоохранительных органов, во время преследования он выстрелил в собаку из пневматической винтовки. После этого злоумышленник погрузил тело животного в машину и увез его. Происходящее попало на видео, которое позже появилось в соцсетях и вызвало широкий общественный резонанс.

Сначала в полицию обратилась местная жительница, ставшая очевидцем случившегося, а затем и хозяин погибшей собаки. Сотрудники уголовного розыска установили личность стрелявшего. Им оказался 30-летний житель села Воздвиженка. Мужчина пояснил после задержания, что убил животное с намерением употребить его в пищу.

Орудие преступления — пневматическую винтовку — изъяли и направили на экспертизу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. В случае признания вины подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Амурской области корги с хозяином едва не замерзли в авто.

