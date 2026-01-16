«Ор и мат»: старшая дочь Глюкозы устроила пожар в квартире

Старшая дочь певицы Глюкозы устроила пожар в квартире

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, рассказала о то, что ее старшая дочь — 18-летняя Лидия — случайно устроила пожар в ванной комнате. Этим артистка поделилась в шоу «Токсики» комика Ильи Соболева.

Как объяснила исполнительница, сначала она услышала крики, а когда вышла в коридор, помещение уже было заполнено дымом. Огонь быстро распространился, и на помощь пришлось звать людей с огнетушителями.

«Слышу крик, ор и мат. Я выхожу, а весь коридор в дыму, горит ванная, потом бегут люди с огнетушителями. Она просто поставила свечку, свечка загорелась и перешла на корзинку, в которой лежали расчески. Лаки загорелись, пошла занавеска — в итоге сгорела ванная», — рассказала певица.

Глюкоза также пояснила, что не сразу обратила внимание на происходящее, так как дети нередко «что-нибудь отчебучивают», и она не ожидала, что ситуация окажется настолько серьезной.

Ранее сама Лидия выходила на связь в социальных сетях. Девушка рассказала, что вернулась из Индии в Москву и устроила дома пожар. Причиной возгорания она назвала неосторожное обращение со свечами.

У Глюкозы двое детей от мужа, бизнесмена Александра Чистякова. Старшая дочь занимается музыкой, выступает под псевдонимом Ray! , ранее была известна как Lidus.

Младшая дочь — 14-летняя Вера Чистякова — учится в школе, увлекается спортом и часто сопровождает мать на публичных мероприятиях.

