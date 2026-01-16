Сенатор в США не смог добиться прямого ответа на вопрос, могут ли мужчины рожать

До какой степени дошла пропаганда нетрадиционных ценностей на Западе, показывает последнее заседание Сената США. Конгрессмену-республиканцу приходится буквально допрашивать гинеколога, чтобы добиться ответа о том, кто все-таки способен на рождение детей. И этот диалог вышел крайне абсурдным.

— Наша цель проще простого — говорить правду. Так что же, могут мужчины забеременеть?

— Еще раз, я не очень понимаю, какова цель этого вопроса.

— Цель — установить биологическую реальность. Вы только что сказали, что наука решает такие вопросы, а не политика. Так давайте проверим с точки зрения науки. Могут ли мужчины забеременеть?

— Только наука и факты должны направлять медицину.

— И что же, наука и факты говорят нам, что мужчины могут забеременеть? Я говорю про биологических мужчин. Могут они забеременеть?

— Я считаю, что вопросы, которые требуют ответов только «да» или «нет» часто используются как политический инструмент.

Факт того, что мужчины не способны рожать детей, врач так и не признала.

