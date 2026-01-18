Год надежды: жительница Калифорнии ищет питомцев после пожаров

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 2 219 0

Ее каждое утро начинает с проверки сайтов приютов и групп помощи четвероногим.

Жительница Калифорнии ищет питомцев после пожаров

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/stefania

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

The Guardian: жительница Калифорнии ищет питомцев после пожаров

В американском городе Алтадена местная жительница Дарлин Хэмилтон на протяжении 366 дней занимается поисками своих кошек, пропавших во время лесных пожаров в Калифорнии в январе 2025 года. Об этом сообщает The Guardian.

Хозяйка животных, которой исполнилось 66 лет, каждое утро начинает с проверки сайтов приютов и групп помощи четвероногим. Она потеряла жилье, коллекцию памятных вещей и сад, но самым тяжелым ударом стало исчезновение кошек — мейн-куна по кличке Мерлин и калико по имени Кики.

Трагедия произошла ночью, когда из-за штормового ветра огонь добрался до жилых кварталов невероятно быстро. Муж Дарлин пытался защитить участок, но пламя мгновенно охватило деревянные постройки и заросли бамбука.

Женщина успела посадить крупного Мерлина в переноску, однако кот, поддавшись панике, вырвался и убежал в темноту. Кики скрылась в доме еще раньше. Из-за плотного дыма и работы пожарных супругам пришлось экстренно эвакуироваться, оставив двери открытыми, чтобы у животных был шанс на спасение.

Вернувшись на пепелище на следующий день, пара обнаружила лишь руины. При поиске обломков волонтеры не нашли останков кошек, что дало Дарлин веру в то, что питомцы могли спастись и прибиться к чужим людям.

На данный момент супруги переехали в арендованное жилье в том же городе, но продолжают расклеивать листовки в людных местах.

Дарлин признается, что ей больно видеть других владельцев с животными, но она готова принять любой исход.

«Сейчас, даже если бы кто-то сказал, что мои коты теперь любимые члены их семьи, я бы предпочла знать, что они живы, и позволить им счастливо жить», — сказала она.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:50
Тотальное доминирование: почему женщины за 40 массово подают на развод
17:32
Великобритании предложили вернуть США под свой контроль
17:15
Выжившая вопреки всему: девочка родилась после смерти ее близнеца в утробе
17:03
В ООН заявили о глобальных рисках из-за попыток США установить контроль над Гренландией
16:49
В Бугульме женщина выпала из кабины крана во время строительных работ
16:30
Год надежды: жительница Калифорнии ищет питомцев после пожаров

Сейчас читают

Там не спешат умирать: остров, на котором живут люди старше 100 лет
Кошелек пуст: как «дожить» до зарплаты после праздников
Год надежды: жительница Калифорнии ищет питомцев после пожаров
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026