Станет мамой? Настю Ивлееву заподозрили в беременности из-за пельменей

Ивлеева выложила видео с пельменями и вызвала подозрения в беременности

Ушедшую в тень после скандальной «голой» вечеринки блогера Анастасию Ивлееву заподозрили в беременности.

Оскандалившаяся знаменитость не теряет надежды вернуться в шоу-бизнес. Интернет-звезда продолжает показывать подписчикам зарисовки из своей семейной жизни.

Недавно она опубликовала новое видео и привлекла к себе внимание аудитории. В этом ролике блогер показала, как ее супруг, телеведущий Филипп Бегак, готовил ей домашний обед — пельмени.

Однако пользователей сети больше заинтересовало не то, что на тарелке, а то, что под майкой Ивлеевой. Как показалось некоторым подписчикам, под черной тканью блогер пыталась скрыть свое интересное положение.

При этом ждать официального подтверждения о скором пополнении в звездном семействе подписчики не стали: в комментариях под роликом многие принялись поздравлять пару с радостным событием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ивлеева задолжала ФНС 53 тысячи рублей. До этого знаменитость уже погасила налоговый долг в размере 11,3 миллиона рублей.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.