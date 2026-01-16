Владимир Кехман покинул пост худрука Михайловского театра в Петербурге

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина

До этого его сняли с должности гендиректора МХАТ имени Горького.

Владимир Кехман все еще руководитель Михайловского театра

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Владимир Кехман покинул пост художественного руководителя Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в Telegram-канале театра.

«С 16 января исполняющим обязанности художественного руководителя Михайловского театра назначен музыкальный руководитель — главный дирижер театра Александр Соловьев», — сказано в публикации.

Соловьев в 2019 году занял пост главного дирижера Михайловского театра, а в июле 2022-го также стал музыкальным руководителем театра.

В сентябре прошлого года Кехмана сняли с должности гендиректора МХАТ имени Горького. На его место назначили мастера ГИТИС Елену Булукову.

Владимир Кехман оказался в центре уголовного дела о растрате, связанного с контрактами на реконструкцию сцены МХАТа на Тверском бульваре. Следственные действия сопровождались обысками в компаниях-подрядчиках. Ему предъявили обвинения по статье 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»). После допроса Кехмана отпустили под подписку о невыезде.

Кроме того, Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего директора, его автомобили и банковские счета, оформленные на родственников.

