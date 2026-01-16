Патрушев осмотрел новые объекты по обращению с ТКО в Крыму

|
Мария Гоманюк
Объекты возводят в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым ознакомился с реализацией проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в ходе рабочей поездки в регион. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера. 

Объекты возводят в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Крым активно участвовал в национальном проекте «Экология», а часть начатых инициатив получила продолжение в новом нацпроекте «Экологическое благополучие». В частности, это относится к созданию современных комплексов по обработке отходов в Сакском и Белогорском районах, которые посетили вице-премьер и руководитель республики.

Строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса с проектной мощностью до 500 тысяч тонн отходов в год близится к завершению в Белогорском районе. Объект позволит перерабатывать свыше половины всех коммунальных отходов, которые образуются на территории республики.

На объекте предусмотрены прием и автоматизированная сортировка мусора, а также производство альтернативного топлива из переработанных горючих фракций бытовых и промышленных отходов. Органическая часть будет утилизироваться в закрытых модулях — бетонных емкостях с системой вентиляции и специальной мембраной. При этом около 80% используемого оборудования — отечественного производства.

Мусоросортировочный комплекс мощностью 200 тысяч тонн в год, который способен принимать почти четверть всех ТКО региона, уже функционирует в Сакском районе. Он предназначен для сортировки отходов, отбора вторичных ресурсов и компостирования органической фракции с последующим получением технического грунта.

В целом на реализацию мероприятий национального проекта в Крыму до 2030 года планируется направить порядка 26 миллиардов рублей. Средства будут направлены не только на развитие экономики замкнутого цикла, но и на строительство водохранилищ, очистку русел рек и сохранение лесных массивов.

Ранее, писал 5-tv.ru, Патрушев рассказал о строительстве объектов по обработке твердых коммунальных отходов на Кубани.

