Предпринимателя Самвела Карапетяна могут вновь отправить в СИЗО

Армянский бизнесмен находится под домашним арестом.

Армянский бизнесмен Самвел Карапетян вскоре может снова оказаться в СИЗО. В эти минуты в Ереване заседает апелляционный суд. Речь идет о замене домашнего ареста на содержание под стражей.

Самвела Карапетяна задержали прошлым летом по обвинению в якобы призывах к захвату власти. Бизнесмен и его сторонники уверены: это политическое дело.

Карапетян еще недавно владел большим бизнесом, включая «Электросети Армении», и выступил против официальных властей в их споре с Армянской апостольской церковью. После этого последовали задержание, арест и национализация части бизнеса. В конце декабря Карапетян вышел из-под стражи по ходатайству своей защиты — его перевели под домашний арест.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ереване прошел массовый митинг движения «По-нашему», основателем которого является предприниматель и меценат Самвел Карапетян, находящийся под арестом.

В акции приняли участие не менее 25 тысяч человек. Это крупнейшее общественное выступление в стране с 2022 года. Мероприятие началось с молитвы священнослужителей Армянской апостольской церкви.

