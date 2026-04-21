Аферисты начали красть деньги россиян под предлогом списания долгов за ЖКУ

|
Дарья Орлова

Мошенники обещают гражданам аннулировать задолженность через несуществующие госпрограммы.

Как мошенники обманывают россиян под предлогом долгов за ЖКХ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России получила распространение новая мошенническая схема, связанная с обещаниями аннулировать задолженности по оплате коммунальных услуг или вернуть переплату за теплоснабжение. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Свищева.

Злоумышленники выходят на связь с гражданами посредством телефонных звонков или текстовых сообщений, выдавая себя за представителей управляющих организаций.

В процессе общения они убеждают жертву перейти по вредоносной ссылке и продиктовать секретный код, пришедший в СМС-сообщении.

Вместо обещанного улучшения финансового положения люди лишаются накоплений, так как преступники получают полный контроль над банковскими сервисами и персональным профилем пользователя на портале Госуслуги.

Парламентарий подчеркнул, что в России не функционирует ни одна государственная программа, подразумевающая автоматическое прощение коммунальных долгов.

Свищев пояснил, что любые действия, касающиеся оформления субсидий, получения льгот или урегулирования долговых обязательств, должны исходить исключительно от самого потребителя услуг.

Для решения подобных вопросов гражданам следует самостоятельно посещать многофункциональные центры, органы социальной защиты либо консультироваться с профессиональными юристами и сотрудниками своих управляющих компаний.

По словам депутата, мошенники также активно используют сценарии, завязанные на предложении сделать фиктивный перерасчет платежей за потребление электроэнергии, чтобы выманить конфиденциальные данные.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MАКС.

+4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
74.59
-0.65 87.77
-0.61
