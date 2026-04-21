Перестарались с дезинсекцией: жильцам московского хостела стало плохо

|
Александра Якимчук
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В московском хостеле жильцам стало плохо после дезинсекции

Жильцам хостела в Басманном районе Москвы людям стало плохо после санитарной обработки помещений. Об этом 5-tv.ru рассказал источник.

«В хостеле проводили дезинсекцию холодным паром, после этого мужчине и женщине потребовалась медицинская помощь», — уточнил инсайдер.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельство случившегося выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в детском саду № 23 в Одинцово зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции у воспитанников. Диагноз был подтвержден у 38 воспитанников дошкольного учреждения. Восемь из них были госпитализированы, у двоих подтвержден сальмонеллез.

После первых обращений родителей пострадавших Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.

В рамках проверки были обследованы помещения учреждения и пищеблок. Эксперты отобрали пробы воды и продуктов, а также смывы с поверхностей оборудования и посуды. Дополнительно проведены лабораторные исследования сотрудников.

Работа групп была приостановлена до стабилизации эпидемиологической обстановки. Ситуация остается на контроле профильных служб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

