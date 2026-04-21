Женская сборная России по водному поло разгромила команду Аргентины

Женская сборная России по водному поло нанесла поражение команде из Аргентины в рамках второго дивизиона Кубка мира среди женских команд, который проходит на Мальте.

Встреча завершилась со счетом 33:11 (8:4, 7:1, 7:4, 11:2) в пользу российской сборной.

Перед матчем впервые за четыре года прозвучал гимн Российской Федерации. Ранее, 13 апреля Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) заявила о снятии всех ограничений с российских спортсменов. Россияне теперь допущены до международных соревнований и могут выступать под национальным флагом и с гимном.

Кроме того, членство России и Белоруссии на полноправной основе в международной организации было восстановлено.

В среду команда из России сыграет с Германией. Турнир на Мальте будет длиться до 26 апреля.

