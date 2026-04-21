«Дружба» победит? Мадьяр требует от Украины возобновить поставки по нефтепроводу

Новый пакет помощи Украине сегодня обсудят главы МИД ЕС на саммите в Люксембурге. Там европолитики попробуют договориться о кредите Киеву в размере 90 миллиардов евро.

Ранее его блокировал Будапешт из-за прекращения работы нефтепровода «Дружба». Но после перестановок в венгерском правительстве ситуация может измениться. Хотя будущий премьер Петер Мадьяр уже подчеркнул, что также не поддерживает шантаж Киева и потребовал от Зеленского восстановить транзит нефти. О баталиях, которые развернулись внутри Европы, расскажет обозреватель «Известий» Игорь Балдин.

Одним из слоганов предвыборной кампании победившей партии «Тисса» был «Ruszkik hazá!» — «Русские домой!» Но тут как обычно: политическая риторика и экономика — это две параллельных вселенных.

Экономика Венгрии во многом завязана на российской энергетике. Мы поставляем Будапешту газ, нефть — по трубопроводу «Дружба», строим АЭС «Пакш-2», которая закроет всю потребность страны в электричестве.

На Банковой рано праздновали победу европейской демократии. Вслед за своим предшественником Орбаном, Мадьяр потребовал от Киева немедленно разблокировать «Дружбу», по которой российская нефть идет в Венгрию. Словом, там, где надо, «ruszkik» и не «hazá» вовсе.

«Если нефтепровод „Дружба“ пригоден для транспортировки нефти, то прошу Украину открыть его в соответствии со своими обещаниями», — заявил лидер победившей партии «Тиса» Петер Мадьяр.

Энергетический шантаж длится с февраля — тогда Киев перекрыл трубопровод, заявил о ЧП и даже не подпустил к нему специалистов из Будапешта. В ответ Украине блокировали 90 миллиардов евро западной помощи.

«К концу апреля нефтепровод будет готов работать. Я не поддерживаю продажу российской нефти. Но, к сожалению, это условие венгров», — заявил Владимир Зеленский.

И что в итоге? Отрезать Будапешт от российской энергетики так и не вышло. Украина обещает начать тестовую прокачку нефти уже сегодня.

«Мы ожидаем позитивных решений по кредиту в 90 миллиардов. Киеву действительно нужен этот кредит. По многим вопросам, которые прежде были заблокированы, с новым правительством Венгрии мы надеемся на хороший результат», — заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

На встрече глав МИД в Брюсселе Венгрию снова будут склонять к тому, чтобы как можно скорее разблокировать евротранш для Киева. Но там стоят на своем: сначала нефть, потом — прочее. Утром деньги, вечером стулья.

«Господин Мадьяр он сам в своей программе записал, что до 2035 года они пользуются энергоносителями из России», — сообщил бывший чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в России Дьердь Гилиан.

То есть как минимум до 2035 года власти Венгрии не планируют отказываться от наших нефти и газа. Будущий министр иностранных дел в правительстве Мадьяра — Орбан, не Виктор, его однофамилица Анита, — говорила лишь о диверсификации энергопоставок, то есть нефть будут покупать не только у нас, но и у американцев.

«Мы не пойдем ни на какой шантаж в вопросе энергопоставок, и я бы не рекомендовал нас шантажировать. Если вдруг господин Зеленский захочет пересмотреть уже согласованные условия экспорта, этого не потерпит не только Венгрия, но и другие европейские лидеры», — добавил Петер Мадьяр.

И пока в Брюсселе работают над очередным планом «победы» над собственной экономикой, обещая, что к 2027 году Евросоюз откажется от российского газа, Венгрия эти проекты игнорирует, а власти Словакии готовят судебный иск к руководству ЕС.

«Брюссельские чиновники знают: многие не хотят отказываться от российских энергоносителей. И теперь они пытаются заменить единогласное голосование в Европарламенте голосованием большинства. Мы этого не допустим», — заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Если деньги европейцев отдают Украине, как не допустить опустошения собственной казны? В Европарламенте нашли решение: предложили поднять налоги для западных нефтяных компаний — и это может стать окончательным приговором всей энергетики ЕС.

