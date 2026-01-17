«Песок» и боль: офтальмолог объяснила опасность синдрома сухого глаза

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

С подобным состоянием сталкивается почти каждый второй человек, но не все знают, как с ним бороться.

Фото, видео: 5-tv.ru

Офтальмолог Баласанян: снижение частоты моргания ведет к ухудшению зрения

Синдром сухого глаза можно назвать одной из самых распространенных офтальмологических проблем. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала врач-офтальмолог и офтальмохирург, кандидат медицинских наук Виктория Баласанян.

По словам специалиста, с этим состоянием прямо или косвенно сталкивается почти каждый второй человек.

При этом, как пояснила специалист, в норме слезная железа постоянно вырабатывает слезу, которая покрывает поверхность глаза и формирует защитную пленку. Однако длительная работа за компьютером, использование смартфонов и других гаджетов приводят к снижению частоты моргания. В результате глаз пересыхает, появляется дискомфорт и ощущение усталости.

«Когда мы с вами интенсивно, весь день смотрим в гаджеты, в компьютер, к сожалению, в настоящее время этого не избежать, и вот этот постоянный пристальный взгляд, постоянная работа за компьютером, постоянный просмотр гаджетов, новостей и так далее, приводит к тому, что непроизвольно у нас уменьшается частота моргательных движений, и возникает сухость глаза», — пояснила эксперт.

Врач отметила, что многие в такой ситуации начинают самостоятельно использовать увлажняющие капли, ориентируясь на советы знакомых или рекомендации фармацевтов. Первое время этот способ действительно приносит облегчение, однако при регулярном и бесконтрольном применении возникает обратный эффект: слезная железа начинает «лениться» и снижает собственную выработку слезы. После этого формируется замкнутый круг, который лишь усиливает проявления синдрома сухого глаза.

«Когда мы начинаем извне закапывать заменители натуральной слезы, железа перестает продуцировать слезу в должном количестве, и формируется тот самый синдром сухого глаза. И далее запускается порочный круг», — подчеркнула офтальмолог.

Ситуацию усугубляют и внешние факторы — неблагоприятная экология, ношение контактных линз, сухой воздух из-за кондиционеров и отопления, особенно в осенне-зимний период. Безобидный, на первый взгляд, дискомфорт со временем, по словам Баласанян, может перерасти в полноценное заболевание.

При нарушении слезной пленки страдает роговица — прозрачная структура глаза, отвечающая за четкость зрения. Повреждение ее защитного слоя приводит к отеку, ощущению «песка» в глазах, жжению и снижению остроты зрения. У некоторых пациентов из-за выраженной сухости по утрам возникает трудность при открывании глаз, так как веки буквально «слипаются» и дополнительно травмируют роговицу.

«И сухость глаза приводит к тому, что повреждается покровный защитный слой, то есть эпителий, и в результате возникает дискомфорт, возникает ощущение песка в глазу, роговица отекает, начинает снижаться зрение», — объяснила Баласанян.

В то же время повышенное слезотечение на ветру, морозе или ярком свете может вводить в заблуждение. Офтальмолог уточнила, что такие симптомы нередко воспринимаются как избыток слезы, тогда как их истинная причина — именно синдром сухого глаза.

Баласанян обратила внимание, что слеза выполняет не только увлажняющую, но и защитную, бактерицидную функцию. При ее недостатке глаз становится уязвимым к инфекциям, что может приводить к частым конъюнктивитам и хроническим воспалительным процессам.

Врач подчеркнула, что самолечение при подобных симптомах недопустимо. Использование капель не решает проблему, а лишь временно маскирует ее. Эффективное лечение возможно только после диагностики у офтальмолога и должно быть комплексным — с восстановлением продукции слезы и состояния роговицы.

Кроме того, специалист напомнила о важности соблюдения режима труда и отдыха. Хотя контролировать частоту моргания во время работы за компьютером сложно, регулярные перерывы и снижение зрительной нагрузки остаются одним из ключевых способов профилактики синдрома сухого глаза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем опасны капли для глаз с маркетплейсов.

