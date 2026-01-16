Политолог сравнил полицейских в России и США при задержании нарушителей на авто

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив

Ярошенко считает, что необходимо расширить права сотрудников правоохранительных органов для задержания преступников и рецидивистов.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Политолог Ярошенко: правоохранители в России гуманнее коллег из США

Сотрудники правоохранительных органов в России намного гуманнее и человечнее по отношению к нарушителям, чем их коллеги из США. Такое мнение в разговоре с 5-tv.ru выразил политолог Алексей Ярошенко, комментируя ситуацию с задержанием водителя Porsche, который протаранил автомобиль ДПС, пытаюсь скрыться от полиции.

«Мы сегодня увидели очередное доказательство того, что наши правоохранители гораздо более гуманные и человечные, чем, к примеру, их коллеги в Соединенных Штатах», — отметил Ярошенко.

Политолог отметил, что водитель, который пытался скрыться, вероятно сделал это не из-за того, что нарушил правила дорожного движения (ПДД). Внутри автомобиля могли быть следы более серьезных преступлений, поэтому водитель захотел избежать столкновения с полицией.

Ярошенко считает, что необходимо расширить права сотрудников правоохранительных органов для задержания преступников и рецидивистов. Произошедший инцидент, по словам Ярошенко, показал высокий уровень общественной опасности, поэтому полицейские должны были иметь возможность действовать гораздо жестче.

В пятницу, 16 января, в Балашихе полицейские открыли огонь по Porsche, который протаранил автомобиль дорожно-патрульной службы (ДПС). Водитель элитной иномарки не подчинился законным требованиям представителей правоохранительных органов и попытался скрыться от полицейских. При попытки оторваться от погони он врезался в автомобиль ДПС, после чего Porsche застрял в сугробе, водителя задержали.

