Как в боевике: полицейские открыли огонь по Porsche, протаранившему их авто

Водитель Porsche протаранил машину ДПС в Балашихе, полицейские открыли огонь

В Балашихе полицейские открыли огонь по Porsche, который врезался в автомобиль дорожно-патрульной службы (ДПС). Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Водитель элитной иномарки не отреагировал на законные требования представителей правоохранительных органов. Напротив, мужчина, находившийся за рулем, планировал уехать от полицейских. В попытке скрыться от погони он врезался в автомобиль ДПС. После чего Porsche застрял в сугробе, а водителя задержали.

Полицейские досматрели автомобиль и допрашивают водителя иномарки, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

