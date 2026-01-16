Как в боевике: полицейские открыли огонь по Porsche, протаранившему их авто

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 68 0

Лихач пытался скрыться от инспекторов, но застрял в сугрубе.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Водитель Porsche протаранил машину ДПС в Балашихе, полицейские открыли огонь

В Балашихе полицейские открыли огонь по Porsche, который врезался в автомобиль дорожно-патрульной службы (ДПС). Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Водитель элитной иномарки не отреагировал на законные требования представителей правоохранительных органов. Напротив, мужчина, находившийся за рулем, планировал уехать от полицейских. В попытке скрыться от погони он врезался в автомобиль ДПС. После чего Porsche застрял в сугробе, а водителя задержали.

Полицейские досматрели автомобиль и допрашивают водителя иномарки, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мужчина расстрелял троих хулиганов из травматического пистолета на остановке в центре Москвы. Пострадавшие, в том числе и 17-летний юноша, были госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение.

По предварительным данным, именно подросток был зачинщиком разборок. Конфликт начался еще в транспортном средстве.

Момент стрельбы попал на камеры видеонаблюдения. Дело взято под контроль Таганской межрайонной прокуратурой.

