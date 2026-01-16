Путин посетил метродепо «Аминьевское» в Москве

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 25 0

Главе государства показали беспилотный поезд метро и другую технику.

Путин посетил метродепо «Аминьевское» в Москве

Фото: © РИА Новости/Валерий Шарифулин

Президент России Владимир Путин в пятницу, 16 января, прибыл в столичное метродепо «Аминьевское». На объекте ему покажут образцы современной транспортной техники.

В депо его встретил мэр Москвы Сергей Собянин.

«“Аминьевское» депо — одно из крупнейших в Европе, 200 работающих, обслуживает Большую кольцевую линию метро», — рассказал президенту столичный градоначальник.

Главе государства показали беспилотный поезд метро, который проходит первый этап испытаний — без пассажиров, вне графика и с вагоновожатым. Такие составы планируют выпустить на линии в 2027 году.

Также Собянин продемонстрировал беспилотный трамвай, прошедшший четыре этапа испытаний, а также ряд медицинских и промышленных роботов, которые выполняют различные функции, тем самым заменяя труд неквалифицированных рабочих.

Как ранее писал 5-tv.ru, Собянин сообщил, что в 2025 году в Москве построили более 105 километров дорог. В городе появилось 18 новых транспортных сооружений: тоннелей, эстакад, путепроводов и мостов.

