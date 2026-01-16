Более 105 километров дорог построили и реконструировали в Москве за 2025 год

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

С 2011 года в столице возвели около 30% от всей транспортной сети столицы.

Какие дороги появились в Москве в 2025 году

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев

В 2025 году в Москве построили более 105 километров дорог. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

В ушедшем году в городе появилось 18 новых транспортных сооружений: тоннели, эстакады, путепроводы и мосты. Кроме того, построили 27 пешеходных переходов. А также были возведены дороги, магистрали и развязки.

Например, новая дорога между Кастанаевской, Житомирской улицами и Рублевским шоссе улучшила доступность к трем районам города. А открытые в августе объекты в ТиНАО около метро «Корниловская» снизили нагрузку на пересечении Калужского шоссе и МКАД. Тогда же был открыт один из участков трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, которая станет полноценным дублером МКАД.

Самый длинный над этой кольцевой надземный пешеходный переход вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону дороги появился так же в 2025 году. Окрыли и подземный переход под путями МЦД в Щербинке, соединивший Новостроевскую и Железнодорожную улицы.

В сентябре ко Дню города открыли мост Академика Королева и новую улично-дорожную сеть с путепроводом в Мневниковской пойме. А также новый участок Мосфильмовской улицы с двумя мостами через долину реки Раменки.

Большие планы у города и на 2026 год. Сдать обещают дополнительный участок (спрямление) МСД от Каширского шоссе до Павелецкого направления Московской железной дороги. И эстакаду-съезд с МСД на Каширское шоссе, она позволит сократить путь вдвое. Закончат последний участок трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Завершат и строительство связки МСД с улицей Академика Королева.

«В общей сложности с 2011 года мы построили около 1600 километров дорог — около 30% от всей улично-дорожной сети столицы. Возвели свыше 488 новых тоннелей, эстакад, пешеходных и автомобильных мостов — количество искусственных транспортных сооружений выросло более чем на 75 процентов», — отметил Собянин.

