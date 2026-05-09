Песков назвал количество запланированных у Путина встреч на 9 Мая

Накануне Дня Победы российский лидер приветствовал глав дружественных государств, прибывших в Москву для участия в торжественных мероприятиях.
Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Песков: президент РФ Владимир Путин проведет более десяти встреч в День Победы
В День Победы, 9 мая, президент РФ Владимир Путин проведет свыше десяти официальных встреч. Об этом накануне рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Днем ранее Путин проводил встречи с лидерами дружественных стран, прибывших в Москву для участия в праздничных мероприятиях. Прежде помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что ряд зарубежных гостей сами проявили инициативу и выразили желание посетить Москву 9 мая.
В частности, быть в День Победы с российским народом приняли решение президенты Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и Лаоса — Александр Лукашенко, Шавкат Мирзиёев, Касым-Жомарт Токаев и Тхонглун Сисулит соответственно, а также премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Фицо привез в Москву послание от лидера киевского режима — письмо от главы киевского режима Владимира Зеленского. Однако пока оно не передано, так как личная встреча словацкого премьера и Путина еще не состоялась. На ней, как предполагается, Фицо желает задать президенту РФ ряд вопросов и обсудить возможности урегулирования украинского конфликта.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 9 мая
- Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы
- 9 мая
- Песков назвал обеспечение безопасности на 9 Мая абсолютным приоритетом
- 9 мая
- «Самый главный праздник нашего народа»: певец Джанго о Дне Победы
- 9 мая
- Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем Победы
- 9 мая
- Путин встретился с прибывшим в Москву президентом Узбекистана Мирзиёевым
- 9 мая
- Путин поблагодарил Токаева за приезд в Москву к Дню Победы
- 8 мая
- Путин назвал День Победы главным праздником для народов России и Белоруссии
- 8 мая
- Путин провел совещание с членами Совбеза РФ
- 8 мая
- Путин обсудил с Трампом совместную борьбу России и США с нацизмом
- 8 мая
- «С трепетом и уважением»: актер Бутенко о семейной памяти и песнях ко Дню Победы
Читайте также
87%
Нашли ошибку?