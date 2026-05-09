Песков назвал количество запланированных у Путина встреч на 9 Мая

Накануне Дня Победы российский лидер приветствовал глав дружественных государств, прибывших в Москву для участия в торжественных мероприятиях.

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

День Победы 9 Мая

Песков: президент РФ Владимир Путин проведет более десяти встреч в День Победы

В День Победы, 9 мая, президент РФ Владимир Путин проведет свыше десяти официальных встреч. Об этом накануне рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Днем ранее Путин проводил встречи с лидерами дружественных стран, прибывших в Москву для участия в праздничных мероприятиях. Прежде помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что ряд зарубежных гостей сами проявили инициативу и выразили желание посетить Москву 9 мая.

В частности, быть в День Победы с российским народом приняли решение президенты Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и Лаоса — Александр Лукашенко, Шавкат Мирзиёев, Касым-Жомарт Токаев и Тхонглун Сисулит соответственно, а также премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Фицо привез в Москву послание от лидера киевского режима — письмо от главы киевского режима Владимира Зеленского. Однако пока оно не передано, так как личная встреча словацкого премьера и Путина еще не состоялась. На ней, как предполагается, Фицо желает задать президенту РФ ряд вопросов и обсудить возможности урегулирования украинского конфликта.

