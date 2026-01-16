Стала известна дата очередных переговоров США и Украины

Переговоры США и Украины по конфликту пройдут в Майами 17 января

США и Украина проведут новый раунд переговоров 17 января в Майами. В ходе встречи будут обсуждаться гарантии безопасности и долгосрочные перспективы экономического развития Киева. Об этом в соцсетях сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

В диалоге примут участие секретарь Совета безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* и глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

Общая стоимость этих соглашений может составить около 800 миллиардов долларов. Эти договоренности планируют подписать в Давосе на Всемирном экономическом форуме.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп заявлял, что именно украинская сторона затягивает урегулирование конфликта. Американский лидер также отмечал, что президент РФ Владимир Путин демонстрирует готовность к поиску выхода из кризиса, тогда как Зеленский, по его оценке, проявляет значительно меньшую заинтересованность.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция нашей страны давно и хорошо известна как американским представителям, так и самому Трампу. При этом для украинской стороны ситуация со временем только усугубится, не оставив достаточного пространства для принятия решений постепенно сократится.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов.

