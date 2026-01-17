В Петербурге в ходе драки был зарезан мужчина

Предполагаемого убийцу вскоре задержали сотрудники полиции.

В Санкт-Петербурге, в Невском районе, в ходе драки был зарезан человек. По данным 5-tv.ru, конфликт произошел на Архивной улице.

Мужчина получил несколько ножевых ранений от неизвестного, который попытался скрыться. Пострадавший скончался на месте, предполагаемого убийцу вскоре задержали.

По данным официального представителя МВД Ирины Волк, сотрудники полиции, оперативно прибыв на место инцидента, остановили двух мужчин, которые могут быть причастны к трагедии.

Согласно заявлению Волк, участники потасовки стояли над телом погибшего. В какой-то момент между ними началась драка, в ходе которой один из нападавших уронил нож в снег.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют подробности произошедшего.

