Американские врачи все чаще стали использовать эмодзи в записях в медкартах

AMA Network Open: врачи в США все чаще используют эмодзи в записях в медкартах

В США медицинские работники стали чаще включать эмодзи в электронные медицинские карты пациентов. Об этом говорит исследование, опубликованное в научном журнале JAMA Network Open.

Работу провели ученые из Университета Мичигана, которые проанализировали более 218,1 миллиона заметок о 1,6 миллиона пациентов и обнаружили, что частота появления эмодзи выросла с 1,4 случая до 10,7 случаев.

По данным исследования, символы чаще всего используются в коротких сообщениях, отправляемых пациентам через порталы электронных медицинских карт (35,5%) и во время телемедицинских консультаций (28,5%).

Чаще всего подобные сообщения отправляли пациентам либо в возрасте от десяти до 19 лет, либо в возрасте от 70 до 79 лет.

