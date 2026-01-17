Свыше 100 животных из городских приютов обрели новый дом за праздники

Подбором питомцев занимались сотрудники приютов и волонтеры.

Сколько животных обрели дом в праздники

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В новогодние праздники 110 кошек и собак из 13 городских приютов Москвы обрели новые семьи и уехали домой к постоянным хозяевам. Об этом официальный сайт мэра Москвы Сергея Собянина.

Подбором питомцев занимались сотрудники приютов и волонтеры, а часть животных была передана в семьи благодаря сервису «Моспитомец», размещенному на портале mos.ru. Он позволяет горожанам заранее познакомиться с анкетами кошек и собак и выбрать будущего питомца.

Одним из счастливых примеров стал пес по кличке Персик, который оказался в приюте Юго-Западного административного округа летом 2025 года. Специалисты сразу предположили, что собака ранее была домашней, однако прежние хозяева так и не нашлись. Осенью Персика заметила семейная пара, для которой он стал новым членом семьи.

Еще одно новогоднее событие произошло 2 января в приюте «Красная сосна» на северо-востоке Москвы, откуда домой уехал пес Ричард. Он провел в приюте около четырех месяцев, а подходящего хозяина для него помогли найти волонтеры и благотворительный фонд.

В настоящее время в 13 городских приютах содержатся более 15 тысяч собак и кошек. Все животные чипированы, привиты и готовы к жизни в семье. Познакомиться с ними можно лично или через сервис «Моспитомец», где предусмотрен поиск по возрасту, размеру и окрасу.

