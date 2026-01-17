В Москве проходит прощание с актером и ректором Школы-студии МХАТ Золотовицким

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

Церемония прощания с заслуженным артистом России проходит на сцене МХТ имени А. П. Чехова.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

В Москве 17 января началось прощание с заслуженным артистом России, актером и ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким, который скончался на 65-м году жизни. Церемония проходит в Московском художественном театре имени А. П. Чехова. Кадры траурного мероприятия публикует 5-tv.ru.

Почтить память артиста пришли его друзья, коллеги, ученики и поклонники. Они собрались у здания театра, с которым была тесно связана творческая и педагогическая жизнь Золотовицкого. Во время прощания звучали слова воспоминаний и благодарности за его вклад в развитие театрального искусства.

«Он был полон сил на сцене. Очень мужественный, блистательно мужественный, полон оптимизма», — отметил, драматург и театральный режиссер Евгений Гришковец, выступая на церемонии.

«Быть хорошим человеком — профессия наряду с другими профессиями. Быть таким большим, хорошим человеком, как Игорь Яковлевич, — наверное, призвание», — подчеркнул актер Владислав Ветров

Ректор ВГИК Владимир Малышев также выразил соболезнования, отметив, что ему будет не хватать Игоря Золотовицкого и совместных мероприятий с его участием.

Отпевание артиста состоится в 13:00 в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, после чего его похоронят на Троекуровском кладбище. Игорь Золотовицкий скончался 14 января в больнице. Он окончил Школу-студию МХАТ в 1983 году, с 1989 года преподавал в ней, а в 2013 году возглавил учебное заведение.

