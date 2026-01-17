«Поддерживался любовью людей»: Гришковец запомнил Золотовицкого полным сил

Борис Сатаров
Борис Сатаров

Артист боролся с онкологическим заболеванием и до последних дней сохранял оптимизм.

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков; 5-tv.ru

Гришковец: Золотовицкий блистательно мужественно переносил болезнь

Заслуженный артист России, актер и ректор Школы студии МХАТ Игорь Золотовицкий, скончавшийся 14 января на 65-м году жизни, мужественно переносил онкологическое заболевание и до конца оставался полным сил и оптимизма.  Об этом 5-tv.ru заявил драматург и театральный режиссер Евгений Гришковец во время прощания с артистом в Москве.

По словам Гришковца, тяжелая болезнь не сломила Золотовицкого и не отразилась на его отношении к жизни и людям. Он подчеркнул, что артист продолжал выходить на сцену и работать, несмотря на серьезный диагноз.

«Он был полон сил на сцене. Он просто блистательно мужественно переносил эту болезнь. Он был полон оптимизма. Во всяком случае, для тех людей, кто его любил, он этим самым поддерживался», — сказал Евгений Гришковец.

Прощание с Игорем Золотовицким проходит 17 января в Московском художественном театре имени А.П. Чехова. Почтить память артиста пришли его коллеги, ученики, друзья и поклонники. В этот день также запланировано отпевание в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.

Игорь Золотовицкий окончил Школу студию МХАТ в 1983 году, с 1989 года преподавал в этом учебном заведении, а в 2013 году стал его ректором. Он играл на сцене МХТ имени А.П. Чехова и снимался в кино, а также занимался режиссерской и педагогической деятельностью.

После церемонии отпевания артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

