ФСБ предотвратила теракты в Хабаровском крае и Кабардино-Балкарии

ФСБ пресекла подготовку террористических атак, направленных против представителей власти и сотрудников правоохранительных органов в Хабаровском крае и Кабардино-Балкарской Республике. Об этом сообщили в профильном ведомстве.

Уточнялось, что операции по предотвращению преступлений проводились силами ФСБ совместно со Следственным комитетом. Речь идет о планировавшихся терактах в отношении государственных служащих в Хабаровском крае, а также полицейских в Кабардино-Балкарской Республике.

При этом в Хабаровском крае выявили гражданина одного из государств Центральной Азии, который, по данным следствия, действовал по указаниям кураторов, связанных с террористическими структурами. Он намеревался совершить поджог административного здания.

Кроме того, 16-летнего местного жителя задержали в Нальчике. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что подросток готовился к нападению на сотрудников полиции с использованием самодельного взрывного устройства и огнестрельного оружия.

В отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело. Его подозревают в участии в деятельности террористической организации и подготовке террористического акта.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Москве и Чувашии задержали подростков, причастных к поджогам машин силовиков.

