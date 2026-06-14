Агрессивное вождение может увеличить стоимость ОСАГО

Стоимость ОСАГО во многом зависит от трех ключевых факторов — поведения водителя на дороге, его страховой истории и круга лиц, допущенных к управлению транспортом. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал предприниматель, инвестор и генеральный директор страховой компании Ярослав Остудин.

По словам эксперта, существенно на цену ОСАГО влияет коэффициент бонус-малус (КБМ): чем он ниже, тем лучше. Чтобы стоимость ОСАГО не повышалась, водителям нужно как можно дольше не попадать в ДТП по своей вине, уточнил Остудин. В таком случае они получают минимальный КБМ. Высокий коэффициент, естественно, присваивается злостным нарушителям.

«В результате разница в стоимости ОСАГО между этими категориями может быть весьма существенной», — отметил предприниматель.

Остудин добавил, что на стоимость страховки влияет не только количество аварий, но и общий стиль вождения. Так, при выставлении счета страховщики учитывают, например, часто ли водитель совершает агрессивные маневры. Если да, то цена ОСАГО увеличивается.

Другой способ снизить цену страховки — пересмотреть список лиц, допущенных к управлению машиной. Многие россияне включают в этот перечень родственников, которые редко пользуются авто. Однако их возраст, стиль вождения и опыт влияют на итоговую сумму страховки.

Ранее предприниматель Артем Авадьяев рассказал, что как не купить ОСАГО у мошенников. Злоумышленники все чаще продают поддельные полисы через сайты-клоны. Человек видит внешнее сходство, заполняет данные и переводит деньги. Взамен он получает недействительный документ.

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