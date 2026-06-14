В Смоленской области из-за атаки дрона ВСУ пострадала женщина

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины ранил пожилую женщину в городе Вязьма Смоленской области. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин.

«Сегодня ночью ВСУ предприняли атаку на наш регион. В Вязьме в результате падения обломков беспилотника произошло повреждение и возгорание частного жилого дома. К сожалению, пострадала пожилая женщина», — написал он в своем Telegram-канале.

Раненая находится в больнице в стабильном состоянии, медики оказывают ей всю необходимую помощь. Пожар в доме локализовали, на месте работают сотрудники МЧС и оперативные службы.

Ранее силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два беспилотных летательных аппарата ВСУ на подлете к Москве.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

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