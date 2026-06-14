В Смоленской области из-за атаки дрона ВСУ пострадала женщина

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 59 0

После падения обломков БПЛА загорелся частный жилой дом.

Атака беспилотников ВСУ в Смоленской области

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины ранил пожилую женщину в городе Вязьма Смоленской области. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин.

«Сегодня ночью ВСУ предприняли атаку на наш регион. В Вязьме в результате падения обломков беспилотника произошло повреждение и возгорание частного жилого дома. К сожалению, пострадала пожилая женщина», — написал он в своем Telegram-канале.

Раненая находится в больнице в стабильном состоянии, медики оказывают ей всю необходимую помощь. Пожар в доме локализовали, на месте работают сотрудники МЧС и оперативные службы.

Ранее силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два беспилотных летательных аппарата ВСУ на подлете к Москве.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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