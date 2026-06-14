В Смоленской области из-за атаки дрона ВСУ пострадала женщина

После падения обломков БПЛА загорелся частный жилой дом.
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины ранил пожилую женщину в городе Вязьма Смоленской области. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин.
«Сегодня ночью ВСУ предприняли атаку на наш регион. В Вязьме в результате падения обломков беспилотника произошло повреждение и возгорание частного жилого дома. К сожалению, пострадала пожилая женщина», — написал он в своем Telegram-канале.
Раненая находится в больнице в стабильном состоянии, медики оказывают ей всю необходимую помощь. Пожар в доме локализовали, на месте работают сотрудники МЧС и оперативные службы.
Ранее силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два беспилотных летательных аппарата ВСУ на подлете к Москве.
Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 14 июн
- Обломки дрона ВСУ попали в объекты по хранению топлива в Ярославской области
- 14 июн
- Силы ПВО России уничтожили 249 украинских беспилотников над регионами за ночь
- 14 июн
- В Ярославле перекрыли движение на дороге в сторону Москвы из-за атаки БПЛА
- 13 июн
- Движение через АПП «Джанкой» перекрыли из-за попытки ВСУ атаковать мосты
- 13 июн
- Горит морской терминал на Кубани в результате атаки дронов ВСУ — есть погибший
- 12 июн
- В Тольятти в результате атаки дронов ВСУ поврежден промышленный объект
- 12 июн
- Трое жителей Татарстана ранены в результате атаки украинских БПЛА
- 11 июн
- Беспилотник ВСУ ударил по пассажирскому автобусу под Белгородом
- 11 июн
- ВСУ нанесли массированный удар по поселку Белая Березка Брянской области
- 11 июн
- В Афипском поселении Кубани ввели режим ЧС после атаки беспилотников на НПЗ
Читайте также
64%
Нашли ошибку?