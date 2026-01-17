Певицу Галину Ненашеву госпитализировали в Москве

Заслуженную артистку России, певицу Галину Ненашеву доставлена в больницу с нестабильной стенокардией. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Известно, что артистке стало плохо, когда она находилась дома. В связи с этим ей была вызвана скорая медицинская помощь.

«У артистки диагностировали нестабильную стенокардию, медики решили забрать ее в больницу», — говорится в сообщении.

Нанашева — известная советская и российская певица, удостоенная звания заслуженной артистки России. В ее репертуаре выделяются такие хиты, как «Белая лебедь», «Синева» и «Шум берез».

