В Китае произошли две космические аварии за сутки

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов

Одну из ракет использовали в космических миссиях регулярно, другую запустили впервые.

Две космические аварии произошли за одни сутки

Фото: www.globallookpress.com/XinHua

В Китае закончились провалом запуски ракет «Шицзянь-32» и Ceres-2

Запуск китайского спутника Shijian-32 («Шицзянь-32») с космодрома Сичан завершился неудачей. Как 17 января сообщило агентство Xinhua, ракета-носитель «Чанчжэн-3Б» не смогла вывести аппарат на расчетную орбиту.

«Чанчжэн-3Б» относится к числу ключевых ракет среднего класса в китайской космической программе, ракету регулярно применяют для запусков спутников на геопереходную и околоземную орбиты. Пуск состоялся в 00:55 по пекинскому времени (19:55 мск 16 января) в провинции Сычуань, однако в ходе полета произошла «аномалия», из-за которой миссию прервали.

В настоящее время специалисты выясняют причины произошедшего, начали соответствующее расследование.

В тот же день в Китае произошла еще одна авария. Спустя примерно 12 часов после неудачного запуска «Чанчжэн-3Б» потерпела крушение ракета-носитель Ceres-2. По данным China Daily, старт состоялся в 12:08 по местному времени (7:08 мск) с космодрома Цзюцюань. Ракета должна была вывести на орбиту шесть китайских спутников, однако вскоре после запуска потеряла управление и упала. Отмечается, что этот полет стал первым в истории ракеты Ceres-2.

Как ранее писал 5-tv.ru, в декабре 2025 года первая южнокорейская коммерческая космическая ракета потерпела крушение вскоре после запуска. Речь идет о носителе «Ханбит-Нано», разработанном частной аэрокосмической компанией Innospace.

