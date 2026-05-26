Захарова подчеркнула, что Россия не действовала исподтишка

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 29 0

Россия открыто заявляет о тех шагах, которые предпринимает, подчеркнула дипломат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР

Захарова: Россия никогда не действовала исподтишка

Россия заранее и публично информировала международное сообщество о предпринимаемых мерах, касающихся ситуации на Украине и находящихся там иностранных граждан и дипломатов. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы никогда не действовали исподтишка. Мы открыто заявляем о тех шагах, которые предпринимаем. Потому что относимся к этому по-настоящему ответственно», — заявила дипломат.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что удар Вооруженных сил Украины по Старобельску стал причиной ужесточения ответных действий со стороны России. В МИД отметили, что произошедшее «переполнил чашу терпения», после чего российские военные начали последовательное нанесение ударов по военной инфраструктуре Киева. Иностранным гражданам рекомендовали покинуть украинскую столицу, а местным жителям — избегать районов, где расположены административные и военные объекты.

Атака ВСУ на колледж в Старобельске в Луганской Народной Республики произошла 22 мая. В результате удара погиб 21 человек, 65 пострадали. В ответ на этот теракт российские военные нанесли массированный удар возмездия по военным целям в Киеве. 

Президент России назвал удар киевского режима террористическим актом, так как никакой военной инфраструктуры рядом с образовательным заведением не было.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР
26 мая
Никого не давала обидеть: похороны Анастасии Коваленко, погибшей в теракте в ЛНР
26 мая
«У погибших нет флага»: в Италии указали на молчание ЕС про удар по Старобельску
26 мая
Появилось видео первых минут атаки ВСУ на колледж в Старобельске
26 мая
«Осуждаем зверства»: Никарагуа выразила соболезнования в связи с терактом в ЛНР
26 мая
В ЛНР похоронили погибшего в атакованном ВСУ колледже Максима Бугакова
26 мая
«Настя, помоги мне»: последние слова студентки, погибшей при теракте ВСУ в ЛНР
26 мая
В базу «Миротворца» внесли сотрудников атакованного ВСУ колледжа в Старобельске
25 мая
«Пропустил мимо ушей»: Лавров обвинил Запад в игнорировании теракта в Старобельске
25 мая
«Отказались судить варварство»: Матвиенко об ответственных за теракт в Старобельске
25 мая
МИД анонсировал удары по объектам ВПК Украины в ответ на теракт в Старобельске
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.55
0.34 85.45
2.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:16
«Иду до конца»: SHAMAN снова появился с папкой с именами тех, кто хотел его молчания
14:14
Генсек СНГ заявил о запуске процедуры выхода Молдавии из организации
14:10
Бортников рассказал о вербовке террористов среди трудовых мигрантов в России
13:53
Никого не давала обидеть: похороны Анастасии Коваленко, погибшей в теракте в ЛНР
13:47
Захарова подчеркнула, что Россия не действовала исподтишка
13:35
Бортников: Украину превратили в полигон Запада и рассадник террора

Сейчас читают

Преданные фанаты, мать в слезах и коллеги: кто и как встретил Глеба Калюжного из армии
Актер Глеб Калюжный вернулся из армии
Дешево и надежно: как построить беседку на даче своими руками
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео