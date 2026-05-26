Захарова: Россия никогда не действовала исподтишка

Россия заранее и публично информировала международное сообщество о предпринимаемых мерах, касающихся ситуации на Украине и находящихся там иностранных граждан и дипломатов. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы никогда не действовали исподтишка. Мы открыто заявляем о тех шагах, которые предпринимаем. Потому что относимся к этому по-настоящему ответственно», — заявила дипломат.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что удар Вооруженных сил Украины по Старобельску стал причиной ужесточения ответных действий со стороны России. В МИД отметили, что произошедшее «переполнил чашу терпения», после чего российские военные начали последовательное нанесение ударов по военной инфраструктуре Киева. Иностранным гражданам рекомендовали покинуть украинскую столицу, а местным жителям — избегать районов, где расположены административные и военные объекты.

Атака ВСУ на колледж в Старобельске в Луганской Народной Республики произошла 22 мая. В результате удара погиб 21 человек, 65 пострадали. В ответ на этот теракт российские военные нанесли массированный удар возмездия по военным целям в Киеве.

Президент России назвал удар киевского режима террористическим актом, так как никакой военной инфраструктуры рядом с образовательным заведением не было.

