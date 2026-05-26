«Было страшно»: мать Глеба Калюжного рассказала о проблемах с деньгами

Александра Якимчук

Женщина назвала актера опорой и поддержкой.

Пока Глеб Калюжный служил в армии, у его семьи появились финансовые сложности

Пока актер Глеб Калюжный служил в армии, финансовое положение его семьи стало сложнее. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала мама артиста Наталья Калюжная, когда встречала сына со срочной службы.

«Глеб с момента рождения Маши (младшей сестры актера. — Прим. ред.) — это моя опора, поддержка. Я воспитывала, так получилось, детей одна. И остаться без его помощи — это было очень страшно, реально страшно. <…> Есть небольшая подработка, но ее точно не хватало. У меня был прям страх и отчаяние», — призналась мама артиста.

Она уточнила, что ситуацию осложнил незаконченный ремонт в квартире. Завершение работ близкие знаменитости ждать не стали и в августе 2025 года въехали «в бетон».

«У нас была только электрика, вода, унитаз, раковина, которую мне подруга подарила. И мы вот так вот въезжали», — поделилась подробностями Калюжная.

Ремонт все еще не завершен, но женщина надеется, что сын после возвращения из армии поможет привести жилье в порядок.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вернувшийся из армии актер Глеб Калюжный посоветовал новобранцам не бояться. Он назвал срочную службу школой жизни, которую невозможно описать в двух словах.

