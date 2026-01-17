В США побили рекорд по количеству содержащихся под стражей мигрантов

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 30 0

Им грозит депортация за предполагаемые нарушения иммиграционного законодательства.

Сколько мигрантов содержаться под стражей в США

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

CBS: иммиграционная служба США содержит под стражей 73 тысячи мигрантов

Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) содержит под стражей 73 тысячи мигрантов, что стало рекордом в истории ведомства. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на данные министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки.

«По состоянию на четверг, ICE содержала около 73 000 человек, находящихся под угрозой депортации по всей стране, что является самым высоким показателем, зафиксированным ведомством», — говорится в материале.

Впервые за 23-летнюю историю службы иммиграционного и таможенного контроля количество удерживаемых под стражей превысило 70 тысяч человек.

По информации телеканала, порядка 60 тысяч задержанных — это взрослые одинокие люди. Им грозит депортация за предполагаемые нарушения иммиграционного законодательства. Еще шесть тысяч человек — это семьи с детьми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США полностью запретили въезд гражданам семи стран Азии и Африки. Позднее Госдеп ввел временную паузу в оформлении иммиграционных виз для граждан 75 стран, включая Россию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:00
Найден «недостающий элемент»: эволюция человека предстала в новом свете
21:43
Начальника центра подготовки МВД в Сыктывкаре задержали по делу о взрыве гранаты
21:29
Протаранившему машину ДПС водителю Porsche в Балашихе предъявили обвинения
21:16
В США побили рекорд по количеству содержащихся под стражей мигрантов
21:00
Измена во благо: почему жены разрешают мужьям заводить любовниц
20:43
В Карелии открылась фотовыставка художника Вадима Алексеева

Сейчас читают

В Москве простились с народным артистом России Игорем Золотовицким
Ребрендинг «отеля смерти»: знаменитый клуб Ибицы меняет имидж после трагедий
Изоляция опасна: как общение помогает восстанавливать здоровье
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026