США полностью запретили въезд гражданам семи стран Азии и Африки

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов

Президент США ранее объявил о намерении на постоянной основе остановить миграцию из стран третьего мира.

США запретили въезд гражданам семи государств — список

Фото: 5-tv.ru

Соединенные Штаты Америки ввели полный запрет на въезд для граждан семи государств Африки и Азии, заявил Белый дом.

«Вводятся полные ограничения и ограничения на въезд еще для пяти стран на основе недавнего анализа: Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Южный Судан и Сирия», — говорится в заявлении.

Аналогичные рестрикции взамен уже действовавших частичных мер ввели в отношении Лаоса и Сьерра-Леоне.

В конце ноября президент США Дональд Трамп объявил о намерении на постоянной основе остановить миграцию из стран третьего мира, прекратив предоставление федеральных льгот и субсидий лицам без американского гражданства.

Он также пообещал депортировать иностранцев, которых власти сочтут «общественным бременем», угрозой безопасности или несовместимыми с западной цивилизацией.

В начале декабря министр внутренней безопасности Кристи Ноэм после встречи с главой государства рекомендовала ввести полный запрет на въезд из стран, которые, по ее словам, «наводняют США убийцами, паразитами и любителями халявы», не уточнив конкретный перечень государств.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Трамп ввел «золотые визы» в США. Теперь любой желающий за один миллион долларов может приобрести такой документ — своего рода аналог грин-карты, что позволит состоятельным мигрантам получить вид на жительство.

