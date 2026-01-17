Самосвал «встал на дыбы» и застрял под мостом в Москве

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Предположительно, водитель допустил ошибку, из-за которой кузов завалился на асфальт и поднял кабину под эстакаду.

Фото, видео: 5-tv.ru

Самосвал застрял под мостом у станции метро «Технопарк» в Москве

В Москве самосвал зацепился кузовом за мост, встал на задние колеса и застрял. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Инцидент произошел недалеко от станции метро «Технопарк». Судя по кадрам от очевидцев, водитель большегруза допустил ошибку, потеряв управление над кузовом, в результате чего он завалился на асфальт и поднял кабину под эстакаду.

По предварительной информации, водитель самосвала не пострадал. Движение транспорта в районе аварии затруднено.

Ранее 5-tv.ru писал про ДТП во Владимирской области с участием автобуса Scania и легковой машины Mazda. Авария случилась утром в городе Муром на пересечении улицы Артема и Советской. Предварительно, водитель легковой машины выехал со второстепенной дороги, не уступив путь рейсовому автобусу.

Столкнувшись с иномаркой, автобус от удара сошел с трассы и врезался в дерево. Легковушка тоже сильно пострадала — у нее разбита передняя часть и лобовое стекло. Автобус получил преимущественно фронтальные повреждения.

