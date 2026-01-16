Семь человек пострадали в ДТП с автобусом во Владимирской области

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 35 0

Авария произошла в городе Муром.

Сколько человек пострадало в ДТП в Муроме

Фото: Вконтакте/УМВД России по Владимирской области/33mvdru

Во Владимирской области произошло ДТП с участием автобуса Scania и легковой машины Mazda. Авария случилась утром в городе Муром на пересечении улиц Советская и Артема. Об этом сообщили в МВД России по региону.

Предварительно, водитель, ехавший на легковом авто, выехал со второстепенной дороги, не уступив путь рейсовому автобусу под управлением шофера.

Столкнувшись с иномаркой, автобус от силы удара сошел с трассы и врезался в дерево. Легковушка сильно пострадала — у нее разбита передняя часть и лобовое стекло. Автобус также получил преимущественно фронтальные повреждения.

К медикам обратились семеро пассажиров автобуса, шесть из них получают лечение амбулаторно. Еще одного раненого госпитализировали, сообщили в правоохранительном ведомстве. Сотрудники ГАИ начали проверку по факту происшествия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что за 11 лет больше всего ДТП происходило на дорогах Саратова, Омска, Челябинска, Воронежа. Уфы и Санкт-Петербурга.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

