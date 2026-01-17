Армия США провалила сроки постановки на дежурство гиперзвукового оружия

Лилия Килячкова
Американские военные не в первый раз сорвали сроки ввода в строй гиперзвукового вооружения.

Когда США поставят на вооружение гиперзвуковое оружие

Фото: Reuters/U.S. Air Force

Американская армия пропустила установленный ею же срок по постановке на вооружение первого американского гиперзвукового оружия. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации издания, подразделение, ответственное за использование оружия, обучено и готово, но сама ракета, программа разработки которой обошлась в 10,4 миллиарда долларов, не готова к использованию.

«Полевые мероприятия включают в себя необходимые шаги по интеграции, обеспечению безопасности и готовности, чтобы гарантировать, что солдаты получат надежную, устойчивую и эффективную в оперативных условиях систему, которая будет введена в строй в начале 2026 года», — говорится в заявлении армии.

При этом в декабре 2025 года представители Вооруженных сил США заявляли, что гиперзвуковое оружие поступит на вооружение в самом конце года, однако армия пропустила этот срок.

Это не первый раз, когда американские военные сорвали сроки ввода в строй гиперзвукового вооружения. Так, изначально ракета должна была поступить на вооружение еще 30 сентября 2023 года, после военные обещали ввести оружие в эксплуатацию в сентябре 2024, но опять не уложились во временные рамки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США могут готовиться к новой мировой войне. В качестве косвенных признаков подготовки к конфликту журналист Такер Карлсон назвал намерение американского лидера расширить оборонный бюджет в полтора раза к 2027 году. Иной причины для подобного роста военных расходов, как подготовка к ожесточенному глобальному либо региональному конфликту, быть не может.

